Henrietta Csiszar è la protagonista di Inter femminile per il Matchday Programme di Inter-Liverpool. "Prima di una partita mi carica vedere la mia famiglia e gli amici sugli spalti e anche sentire l’affetto dei tifosi che ci seguono e che ci danno sempre una spinta importante. Una delle sfide più intense l’ho vissuta quando giocavo in Germania, al Bayer Leverkusen. Era l’ultima partita della stagione e se avessimo perso saremmo andate in seconda divisione mentre con una vittoria saremmo rimaste in campionato. Ho segnato due gol, abbiamo vinto la partita ed è stato bellissimo".

"Questo gruppo è sano, positivo e sempre pronto a lavorare e dare tutto sul campo - aggiunge -. Non abbiamo un vero e proprio segreto di squadra, penso che il nostro punto di forza sia proprio il gruppo, veniamo da diversi paesi e ci accettiamo e aiutiamo a vicenda. Se potessi rubare una qualità a una mia compagna di squadra? Prenderei l’energia di Katy Bowen"

"Sono una giocatrice con esperienza e una grande mentalità - dice ancora Csiszar -. Da quando sono in Italia tecnicamente sono cresciuta tanto e sono migliorata anche nella comprensione tattica, è un aspetto molto importante qui, più che in Germania dove il Campionato è più fisico".