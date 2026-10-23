L'ex attaccante ed allenatore della Fiorentina Luciano Chiarugi, intervenuto a margine della presentazione del volume dedicato al centenario della squadra viola, parla della sfida che vedrà domenica gli uomini di Paolo Vanoli opposti all'Inter ai microfoni di Radio Bruno: "Contro l'Inter è una partita molto delicata, credo che la Fiorentina abbia le possibilità per competere contro queste grandi squadre, anche se al momento la classifica non ci fa stare tranquilli. Dobbiamo cercare di trovare la capacità di reagire a questo momento no. Gli episodi dell'ultima partita fanno capire che ci sono delle cose che proprio non girano".

Per i gigliati sarà l'avvio di un autentico ciclo di fuoco, come ricorda anche colui che un tempo veniva soprannominato Cavallo Pazzo: "Dopo l'Inter ci sono Atalanta e Juve: sono 3 partite che vanno sapute affrontare mentalmente, con la consapevolezza di andare in campo e fare risultato. La cosa importante è cercare il risultato, non la paura di subire gol. All'Inter nonostante sia la più forte, mi sembra abbiano dei malumori: dobbiamo sfruttare questo nervosismo andando a Milano coesi per uscire da questa situazione imbarazzante".