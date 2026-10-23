Cristian Brocchi offre la sua analisi di Inter-Fiorentina per Sitiscommesse.com. Questo è il suo pensiero: "A Bologna l’Inter è andata sotto per la sesta volta in stagione, la quarta in campionato, e ha vinto 3-1. L’Inter è la squadra più forte in assoluto. A volte ha dei momenti di disattenzione, secondo me, perché quando ti senti così forte pensi sempre che il compagno possa aiutarti a risolvere la situazione. Non penso, però, che dipenda da un problema energetico, perché la rosa ha una completezza incredibile. Con Yoan Bonny decisivo ogni volta che entra, si discute se Pio Esposito abbia il posto a rischio. Bonny è sicuramente un attaccante forte, che sta crescendo. L’anno scorso ha già avuto diverse possibilità per mettersi in mostra e quest’anno le sta sfruttando bene. Penso, però, che i due titolari siano comunque Lautaro e Thuram e che il terzo attaccante sia Esposito".
L'ex allenatore del Milan si sofferma poi sul futuro di Carlos Augusto, suo ex giocatore ai tempi del Monza, che "passa dal rinnovo con l’Inter, dopo le ultime prestazioni. È un giocatore forte. Ho avuto la fortuna di essere il primo allenatore ad allenarlo in Italia e ho visto la sua crescita esponenziale. Adesso è diventato bravissimo anche in fase difensiva. Penso che l’Inter non si lascerà sfuggire un giocatore del genere. Si sta conquistando il rinnovo non soltanto con le ultime prestazioni, ma con il lavoro svolto fin dal primo giorno in cui è arrivato all’Inter. Secondo me, rinnoverà".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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