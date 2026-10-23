"A questo punto, dopo quello che è successo, sarebbe stato assurdo non prenderla. Tutto qui". Lo ha detto Giovanni Malagò, oggi commissario della FIGC a margine dell'evento alla Fondazione Foqus 'Cultura e democrazia' a Napoli a chi gli ha chiesto della tessera presa con il Circolo Canottieri Aniene come dirigente accompagnatore della squadra di Calcio a 5. Un passaggio che arriva dopo il commissariamento federale e in vista delle elezioni del 14 dicembre, per le quali è al momento l'unico candidato.

"Io mi candido - ha aggiunto - Ovviamente, c'è una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supporto". Riguardo a una domanda su Euro 2032 su Napoli, Malagò ha risposto "Mi sembra ci siano tutti i presupposti per essere protagonista".