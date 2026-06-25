Non è stato un anno facile per i bomber della Serie A. Per la prima volta con il campionato a 20 squadre, il capocannoniere si è fermato sotto quota 20 reti, i gol totali sono stati 922 (media 2,43 a partita), tutti primati negativi. A questo aggiungiamo che il campionato italiano è quello con meno reti totali tra i top d’Europa e che non si vedevano così tanti 0-0 da oltre 30 anni, tutti numeri che trovano conferma nel Mondiale in corso. Sono solo 7 infatti i gol 'italiani' in 54 partite, dove ne sono stati segnati già oltre 160: una media per la Serie A che supera a malapena il 4% del totale, con Jonathan David re de bomber con 3 reti in altrettanti match.

All’appello mancano ancora Lautaro Martinez e Donyell Malen, i primi due della classifica dei bomber in Serie A. L’argentino, mai a segno in un Mondiale, vede la prima volta – come riporta Agipronews - a 1,73 contro la Giordania per i betting analyst di Goldbet e Better, seguito proprio dall’olandese offerto a 1,88 contro la Tunisia, peggior difesa della competizione. Occhio anche Marcus Thuram della Francia dato a 2,55 mentre si giocano rispettivamente a 3,60 e 4,50 Kenan Yildiz e Weston McKennie, rivali in Turchia-Stati Uniti.