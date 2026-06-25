Il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea continua a far discutere e a dividere gli addetti ai lavori. L’operazione che porterà il giovane talento italiano in Premier League per una cifra complessiva vicina ai 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus rappresenta una delle trattative più importanti dell’estate, ma non tutti condividono l’entusiasmo legato alla valutazione economica raggiunta dal giocatore.
Tra coloro che hanno espresso alcune perplessità c’è Ciccio Graziani. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex campione del mondo ha analizzato la trattativa senza mettere in discussione il talento del ragazzo, ma soffermandosi soprattutto sulla cifra investita per assicurarsi le sue prestazioni. "Palestra è un ragazzo interessante, ha qualità importanti e prospettive notevoli», ha spiegato Graziani, precisando però come, a suo giudizio, "oggi non valga ancora oltre 50 milioni di euro". Secondo l’ex attaccante, infatti, il giovane esterno deve ancora completare il proprio percorso di crescita e accumulare esperienza ad alti livelli prima di poter essere associato a valutazioni di questo tipo.
Per Graziani, il vero tema della discussione non riguarda le qualità del giocatore, ma la tendenza del mercato a investire cifre sempre più elevate sui giovani talenti. "Io non spenderei una cifra del genere per un ragazzo che ha ancora tanto da dimostrare", è il concetto espresso dall’ex bomber, convinto che il valore attuale del calciatore sia inferiore rispetto a quello riconosciutogli dal mercato.
Da qui anche la convinzione che il club cedente abbia concluso un’operazione estremamente vantaggiosa. "Se davvero arrivano più di 50 milioni di euro, chi vende può ritenersi fortunato", ha osservato Graziani, sottolineando come dal punto di vista economico si tratti di una trattativa molto favorevole. "A quelle cifre fai sicuramente un grande affare", è il pensiero dell’ex attaccante, che considera la valutazione raggiunta superiore a quanto espresso finora dal giocatore sul campo.
Nonostante ciò, Graziani ha voluto allontanare qualsiasi interpretazione negativa delle sue parole. "Non sto bocciando il ragazzo", ha precisato, ribadendo invece di vedere in Palestra un profilo dal futuro importante. "Ha talento, ha corsa, ha qualità e può diventare un giocatore di alto livello", ha aggiunto, spiegando che il suo giudizio riguarda esclusivamente il momento attuale della carriera del giovane esterno.
L’ex campione del mondo ha poi posto l’attenzione sulle conseguenze che un trasferimento di questo livello può avere sul percorso di crescita di un calciatore così giovane. "Quando spendono oltre 50 milioni per te, le aspettative cambiano immediatamente", ha sottolineato Graziani. "Tutti si aspettano che tu faccia la differenza dal primo giorno e questo può diventare un peso non indifferente".
Secondo l’opinionista, infatti, il rischio è che la pressione mediatica e sportiva finisca per accompagnare ogni prestazione del giocatore. «Bisogna stare attenti a non caricare un ragazzo di responsabilità eccessive», ha spiegato, evidenziando come l’ambiente di un grande club possa essere tanto stimolante quanto esigente.
In conclusione, la lettura di Graziani è chiara: "Il Chelsea non compra il giocatore che è oggi, ma quello che pensa possa diventare domani". Una scommessa sul futuro, dunque, che secondo l’ex attaccante potrebbe rivelarsi vincente nel lungo periodo, ma che al momento appare sostenuta più dal potenziale del ragazzo che dal suo valore attuale. "Le qualità ci sono tutte - ha concluso Graziani - ma oggi una valutazione del genere mi sembra ancora troppo alta".
Giammarco Probo
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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