Sono quattro i giocatori dell'Inter che parteciperanno alla spedizione della Nazionale Under 19 all'Europeo di categoria in Galles, in programma dal 28 giugno all’11 luglio.

In mattinata, il tecnico Alberto Bollini ha reso noto l’elenco dei 20 prescelti, tutti nati nel 2007, ad eccezione di cinque classe 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe) e due classe 2009 (Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale).

Gli Azzurrini, che partiranno domani alla volta di Conwy, esordiranno nel Gruppo B lunedì 29 giugno al The Oval di Caernarfon contro la Serbia (ore 16 locali, 17 italiane), per poi affrontare la Croazia giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), ancora a Caernarfon, prima di chiudere la fase a gironi domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) contro l’Ucraina al Bangor City Stadium.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).