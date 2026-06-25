La pista che porterebbe Kristjan Asllani al Cagliari è complicata, come prevedibile. Il motivo è semplice: l'Inter vuole una cessione a titolo definitivo del nazionale albanese e non accetta nuovi prestiti, dopo il mancato riscatto da parte del Torino prima e del Besiktas poi. Un'operazione da circa 10 milioni di euro che i sardi non vogliono sostenere e che interrompe sul nascere ogni possibile discorso legato al trasferimento dell'ex nerazzurro in Sardegna.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoCagliari.net, il profilo del centrocampista classe 2002 è particolarmente apprezzato dalla dirigenza rossoblù per le sue qualità in cabina di regia, la capacità di impostare il gioco e il contributo garantito sia in fase di non possesso sia negli inserimenti offensivi. Ma la fermezza dell'Inter sulla formula dell'eventuale trasferimento, che dovrebbe garantire un incasso immediato ai nerazzurri, nega che la pista Asllani possa diventare una una priorità concreta per il mercato del Cagliari.