Nonostante l'incontro conl Como per decidere il futuro di Nico Paz sia ancora in corso, Radio Marca si sbilancia sul suo esito, sostenendo che Il Real Madrid abbia già deciso di esercitare la recompra e quindi di riportare 'alla base', almeno formalmente, l'argentino. I blancos offrirebbero comunque al Como la possibilità di riacquistarlo per 60 milioni di euro, mantenendo, nell'ambito di un accordo con il club che l'ha fatto esplodere, una nuova clausola di recompra per il prossimo anno da 80 milioni.

Palla al Como

Naturalmente i 60 milioni chiesti oggi rappresentano uno sbarramento per i lariani, che potrebbero non riuscire a sobbarcarsi un investimento del genere in questa fase storica. Diverso il discorso per le big inglesi che, se interessate a Nico Paz, non farebbero fatica ad accontentare il Real Madrid. Anche per questo Florentino Perez conta di rimettere il classe 2004 sul mercato per tottenere una cifra anche più alta.