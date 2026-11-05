L’Inter si conferma tra le squadre più seguite d’Europa in Champions League. Dopo le prime giornate della fase campionato 2026/27, i nerazzurri occupano il quinto posto nella classifica degli spettatori, con una media di 73.606 tifosi a partita.

Secondo i dati elaborati da Calcio e Finanza, l’Inter ha registrato complessivamente 147.211 spettatori nelle due gare casalinghe, con 73.352 presenze nell’ultima partita. Il tasso di riempimento di San Siro raggiunge il 97,14%, confermando il forte seguito del pubblico interista.

Davanti ai nerazzurri si trovano Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester United. Tra le italiane bene anche la Roma, ottava con 64.328 spettatori medi. Più indietro il Napoli, 22° con 39.590 presenze, mentre il Como è 35° con 10.537 tifosi a partita, penalizzato dalla capienza ridotta del Sinigaglia.

Sezione: News / Data: Gio 05 novembre 2026 alle 14:34
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.