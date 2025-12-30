"Cosa ha detto di sbagliato Conte?". Comincia così la riflessione di Antonio Cassano, per 'Viva El Futbol' rispetto alle dichiarazioni di Antonio Conte sulla lotta scudetto che, dal punto di vista dell'allenatore del Napoli, vede i campioni d'Italia partire comunque dietro le tre big della Serie A. "L'Inter è la squadra di gran lunga più forte d'Italia da cinque anni, questa è una invenzione di Conte? Il Milan ha uno status importante, poi ha scelto allenatori e giocatori sbagliati che fanno disastri. La Juve ha speso vagonate di soldi. La realtà è questa, Conte l'ha semplicemente detta. L'Inter è ancora la migliore, solo che il Napoli ha l'allenatore più forte", le parole di FantAntonio.