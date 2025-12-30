Se per l'affare Frattesi è saltata l'ipotesi di usare Muharemovic come carta di scambio (la Juve avrebbe potuto rinunciare al 50% che le spetta), è anche perché, come riporta Tuttosport, per il difensore che sta facendo benissimo a Sassuolo si è fatta avanti la Premier League.

I neroverdi non sarebbero intenzionati a cedere il ragazzo se non davanti a un'offerta irrinunciabile, ma non è solo questo il nodo. Secondo il quotidiano, infatti, sta salendo l'interesse dei club inglesi, disposti ad andare anche oltre la valutazione iniziale del Sassuolo da 25 milioni di euro.