Con il Mondiale in programma nel 2026, a tenere banco nelle prossime settimane saranno (secondo il Corriere della Sera) soprattutto i destini sul mercato dei giocatori che inseguono la nazionale. 

Tra questi c'è sicuramente Davide Frattesi, passato all'Inter da enfant prodige a riserva di lusso. Il corteggiamento della Juventus non lascia insensibile il giocatore, ma ci vogliono almeno 35 milioni di euro. I bianconeri, come noto, hanno diritto al 50% sulla futura rivendita di Muharemovic del Sassuolo, centrale che interessa ai nerazzurri. Rinunciando all'incasso potrebbero favorire la trattativa per lo stesso Frattesi.

