La 17esima giornata del campionato di Serie A ha permesso alla piattaforma streaming DAZN di radunare davanti agli schermi ben 6.186.739 telespettatori. A questi se ne devono aggiungere altri 180.323 che hanno seguito il programma ZONA DAZN, per un’audience complessiva di 6.367.62 appassionati, secondo le rilevazioni effettuate da Audicom.

Un ottimo contributo lo ha offerto la trasmissione in modalità freemium di Atalanta-Inter, che ha ottenuto 1.601.300 spettatori; alle sue spalle Milan-Verona (oltre i 911mila) e a chiudere il podio Cremonese-Napoli con quasi 840mila.