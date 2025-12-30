Si parla anche dell'Inter nell'approfondimento di mercato curato dalla redazione di Sportmediaset. Il nome in copertina resta sempre quello di Marco Palestra, monitorato con attenzione per gennaio, nonostante le smentite di rito di Beppe Marotta. I nerazzurri, che ne hanno parlato con l'Atalanta, proprietaria del cartellino del laterale destro, sanno che per anticiparne l'arrivo nel mercato invernale serve un'offerta importante da recapitare ai Percassi, possibile solo dopo aver monetizzato dalla cessione di Davide Frattesi, su cui c'è la Juventus e non solo. L'altra ipotesi è un prestito con obbligo di riscatto, in questo caso l'indennizzo della Dea al Cagliari sarebbe uno tra Marco Brescianini e Daniel Maldini.