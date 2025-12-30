L'Inter continua a muoversi anche per quella che potrebbe essere la squadra del domani. Secondo la testata ungherese Nemzeti Sport, voce ripresa da Calciomercato.com, infatti, i nerazzurri stanno monitorando l'attaccante ungherese, dalle evidenti origini serbe, Andrej Vasiljevic, ragazzo del 2010 in forza al MTK Budapest e già seguito da Lipsia, Benfica e Borussia Dortmund. Anche se la prima offerta concreta arrivata in Ungheria, dove già si parla di asta milionaria, è quella dell'Amburgo.

Figlio d'arte, visto che il padre Dusan Vasziljevic ha giocato per l'elite del calcio magiaro avendo militato in club come Kaposvár, Újpest, Honvéd e Videoton, Andrej vanta già un contratto da professionista col suo attuale club, risultando così il più giovane pro del suo Paese. Inquadrato nell'Under 19 dell'MTK dove gioca con gente quattro anni più grande di lui, ha realizzato di recente una tripletta contro il Ferencvaros.