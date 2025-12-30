"La Juventus grazie al lavoro di Spalletti sta crescendo e migliorando gara dopo gara, pertanto non deve porsi limiti. La classifica è abbastanza corta e stanno tutte vicine. Quando sei e giochi alla Juve, devi puntare sempre in alto e al massimo". Così Miralem Pjanic commenta a Tuttosport la risalita della Juventus nella corsa scudetto.

I bianconeri sono oggi quinti a -4 dall'Inter e con vicine Milan (tre punti), Napoli (due) e Roma (uno), ma hanno anche una gara in meno rispetto a tutte quelle davanti, esclusi i giallorossi.