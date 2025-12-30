Al momento, nessun club italiano si è fatto avanti concretamente per Joao Cancelo, terzino destro in uscita dall'Al-Hilal. A livello regolamentare, rivela Fabrizio Romano, i sauditi devono sistemare la lista dei giocatori iscritti alla Saudi Pro League e, in tal senso, potrebbero scegliere di 'tagliare' il portoghese già a gennaio. Le possibilità di addio ci sono, ma l'ingaggio è altissimo per gli standard della Serie A, campionato in cui il nome dell'ex giocatore dell'Inter è stato proposto.