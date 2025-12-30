Elogio di Lautaro Martinez oggi sulle pagine de La Repubblica. Sul quotidiano si ricordano i guai fisici che l'attaccante ha superato (senza mai farne un problema) nell'anno solare che sta terminando. Li ha menzionati solo nell'ultima intervista dopo Atalanta-Inter, ma in generale non ne fa un cruccio: se gioca è perché sente di farlo.

I numeri raccontano di un attaccante arrivato a 166 reti, quarto marcatore interista di sempre: 5 ancora e arriverà a Boninsegna. A 209 c'è Altobelli. Poi solo Meazza. E nel frattempo c'è un futuro che si sta costruendo a Milano giorno per giorno. Dai tempi in cui si viveva in famiglia a Bahia Blanca senza soldi si è passati alla casa dietro l'Armani Builing a Milano. Nel frattempo con la moglie Agustina ha aperto una casa vinicola a Mendoza, città originaria della consorte, e il ristorante Coraje in zona Brera.

Il quotidiano definisce Lautaro una versione "più tatuata" di Zanetti. Anche se poi in campo mostra una faccia più torva, come quando litiga con Conte durante Napoli-Inter. Andava d'accordo con Inzaghi, ora è la spalla di Chivu. Sempre con la faccia, decisa, mostrata dopo il gol di Bergamo.