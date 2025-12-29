La situazione relativa a Branimir Mlacic è molto più ingarbugliata di quanto si possa pensare. Il difensore croato classe 2007 infatti continua, almeno per il momento, a non essersi gestito in modo definitivo ad alcun agente internazionale. Di fatto il padre del calciatore, mentore del ragazzo anche dal punto di vista professionale, continua a essere aperto a più soluzioni. O meglio, non ha problemi, visto che non c’è nulla di definito o definitivo con altri club, ad ascoltare le varie ipotesi di futuro che vengo prospettate al giovane difensore. Ecco perché sostanzialmente è proprio il caso di dire che tutto possa accadere.

L’Inter dal canto suo ha già incontrato più volte l’Hajduk Spalato, ossia il club detentore del cartellino del calciatore. E concorda sulla valutazione da circa 5 milioni di euro. Serve però un’eventuale accelerazione decisa e concreta, non solo perché altri club, vedi Olympique Marsiglia, Liverpool e Atletico Madrid, seguono il calciatore, ma anche per convincere il diretto interessato al trasferimento. Un conto infatti sarebbe portarlo a Milano per la prima squadra, un altro, come vorrebbe il club di Viale della Liberazione, per l’Under 23.

Non è infatti scontato che un talento comunque bramato da diversi top club europei lasci la massima divisione del suo Paese con prospettive pure di giocare la Champions o Europa League per trasferirsi nella Lega Pro italiana.