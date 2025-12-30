Nel corso della puntata di Viva 'El Futbol', Lele Adani ha inquadrato così le parole rilasciate da Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese: "Inter, Milan e Juve si sono divisi da sempre titoli e potere in Italia. Se lui fa questa sottolineatura, siete così convinti che non voglia mandare un messaggio alla piazza napoletana? Per me vuole ribadire che ciò che sta facendo la sua squadra non è scontato. Secondo me è un monito generale che fa spesso, forse in maniera eccessiva, ma se il Napoli passa dal decimo posto allo scudetto e in estate prende Hojlund è per merito di Conte. In questo percorso, Conte sta combattendo contro i grandi poteri del Nord, che si sono sempre divisi i trofei e lo dice anche alla gente di Napoli. 'Stiamo uniti' perché è dura mettere dietro tutte e tre".