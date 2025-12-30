Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, l'Inter avrebbe avviato una fusione per incorporazione di Inter Brand Srl, società che detiene e gestisce i diritti di sfruttamento del marchio e degli asset di proprietà intellettuale del club.

La fusione, si legge, ha come scopo quella di semplificare e razionalizzare la struttura. Un intervento, insomma, per rendere la società più efficiente. Verrà quindi annullato il capitale sociale di Inter Brand, mentre resta valido il pegno su Fc Internazionale concesso a garanzia del prestito obbligazionario emesso nel 2021.