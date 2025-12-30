"Per lo scudetto c’è tanta concorrenza e vedo parecchia bagarre: oltre a Napoli e Inter di cui si parla giustamente tanto, occhio alla Roma che sta facendo molto bene e guai a sottovalutare la Juve: con Spalletti i bianconeri stanno risalendo". Sono le parole pronunciate da Cafù a Tuttosport parlando delle possibilità tricolori del Milan.



"La Roma? Hanno preso un tecnico bravo, uno dei migliori degli ultimi anni e i risultati non sono affatto un caso. I giallorossi possono crescere e togliersi belle soddisfazioni", aggiunge il brasiliano.