La Roma si è sbarazzata con relativa facilità del Genoa, chiudendo la pratica già nel primo tempo con tre gol rifilati agli avversari. Che arrivavano all'Olimpico con ben altre ambizioni, come sottolineato da Gian Piero Gasperini a DAZN: "Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, di recente ha fatto prestazioni notevoli con Inter e Atalanta, addirittura in dieci. Aver fatto questa partita contro di loro è un bel segnale", le parole del tecnico giallorosso.