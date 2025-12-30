Inter e Atalanta lavorano per gli affari futuri. Nonostante le parole pronunciate da Beppe Marotta e Luca Percassi nel pre-gara di domenica, un'eventuale cessione di Frattesi potrebbe cambiare gli scenari sul fronte Palestra, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Le ultime mosse di Dumfries sembrano annunciare un addio e a Chivu farebbe comodo avere già ora un erede. Si parla peraltro di un nazionale italiano, che può garantire in potenza un decennio in nerazzurro.

I discorsi tra i club potrebbero allargarsi anche a Edeson, che con Manu Koné e Khephrén Thuram è uno dei profili seguiti in estate per dare a Chivu un giocatore più adatto al 3-4-2-1. Tra sei mesi l'Inter avrà lo stesso obiettivo. Secondo il quotidiano sono molto probabili gli addii di Calhanoglu e Mkhitaryan. Ederson è in scadenza nel 2027, in assenza di rinnovo andrà sul mercato. Il rendimento stagionale non è alto e non aiuta l'Atalanta a tenere alta la valutazione.

Altri due fattori da considerare: Ederson è un destro ma a Bergamo gioca agevolmente sul centrosinistra e l'Atalanta rischia fortemente di restare fuori dalla prossima Champions League, classifica alla mano. Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero fare il resto.