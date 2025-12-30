Chivu recupera Acerbi, restano ai box ancora diversi giocatori tra cui Bonny e Dumfries. Tifosi divisi sul rendimento e sulle prestazioni di Thuram, mentre Esposito punta ad una maglia da titolare contro il Bologna.

Sezione: Web Tv / Data: Mar 30 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
