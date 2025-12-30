Sono stati resi noti gli arbitri della 18esima giornata di Serie A, la prima dell'anno solare 2026. Il big match di domenica 4 gennaio tra Inter e Bologna sarà diretto da Marco Guida di Torre Annunziata, già di recente direttore di gara della partita di Pisa, che avrà la collaborazione di Ceccon e Laudato con Marinelli quarto uomo. In sala VAR ci sarà Davide Ghersini coadiuvato da Fabio Maresca.

Questo il quadro completo:

CAGLIARI – MILAN     Venerdì 02/01 h. 20.45

ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV:      MARCHETTI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      DI BELLO

COMO – UDINESE      h. 12.30

ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV:      SOZZA
VAR:      DI BELLO
AVAR:      VOLPI

GENOA – PISA    h. 15.00

CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV:       CALZAVARA
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:       NASCA

SASSUOLO – PARMA    h. 15.00

FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV:      GALIPO’
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     PEZZUTO

JUVENTUS – LECCE    h. 18.00

COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV:      MARCENARO
VAR:     DOVERI
AVAR:    GHERSINI

ATALANTA – ROMA    h. 20.45

FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV:     ZUFFERLI
VAR:     MARESCA
AVAR:      DI PAOLO

LAZIO – NAPOLI    Domenica 04/01 h. 12.30

MASSA
MELI – ALASSIO
IV:     PICCININI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:     DOVERI

FIORENTINA – CREMONESE     Domenica 04/01 h. 15.00

LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV:     BONACINA
VAR:     MARINI
AVAR:       GARIGLIO

H. VERONA – TORINO    Domenica 04/01 h. 18.00

RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV:       DI MARCO
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     PEZZUTO

INTER – BOLOGNA    Domenica 04/01 h. 20.45

GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV:     MARINELLI
VAR:    GHERSINI
AVAR:      MARESCA

Sezione: Focus / Data: Mar 30 dicembre 2025 alle 12:14
Autore: Christian Liotta
