Sono stati resi noti gli arbitri della 18esima giornata di Serie A, la prima dell'anno solare 2026. Il big match di domenica 4 gennaio tra Inter e Bologna sarà diretto da Marco Guida di Torre Annunziata, già di recente direttore di gara della partita di Pisa, che avrà la collaborazione di Ceccon e Laudato con Marinelli quarto uomo. In sala VAR ci sarà Davide Ghersini coadiuvato da Fabio Maresca.

Questo il quadro completo:

CAGLIARI – MILAN Venerdì 02/01 h. 20.45

ABISSO

ROSSI L. – BARONE

IV: MARCHETTI

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI BELLO

COMO – UDINESE h. 12.30

ARENA

IMPERIALE – MONDIN

IV: SOZZA

VAR: DI BELLO

AVAR: VOLPI

GENOA – PISA h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – COLAROSSI

IV: CALZAVARA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

SASSUOLO – PARMA h. 15.00

FELICIANI

LO CICERO – ZEZZA

IV: GALIPO’

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – LECCE h. 18.00

COLLU

BERTI – BIANCHINI

IV: MARCENARO

VAR: DOVERI

AVAR: GHERSINI

ATALANTA – ROMA h. 20.45

FABBRI

CECCONI – BERCIGLI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARESCA

AVAR: DI PAOLO

LAZIO – NAPOLI Domenica 04/01 h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PICCININI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DOVERI

FIORENTINA – CREMONESE Domenica 04/01 h. 15.00

LA PENNA

BAHRI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

H. VERONA – TORINO Domenica 04/01 h. 18.00

RAPUANO

FONTEMURATO – MONACO

IV: DI MARCO

VAR: MAGGIONI

AVAR: PEZZUTO

INTER – BOLOGNA Domenica 04/01 h. 20.45

GUIDA

CECCON – LAUDATO

IV: MARINELLI

VAR: GHERSINI

AVAR: MARESCA