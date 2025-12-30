Le schermaglie verbali tra Antonio Conte e Beppe Marotta dello scorso week-end, rispetto ai valori in campo nella corsa scudetto, sono uno dei temi dibattuti durante la puntata del lunedì di 'Viva El Futbol'. Un discorso che Nicola Ventola fotografa così: "Sinceramente sono cose si possono evitare perché si sa che scatenano le risposte degli altri club. L'allenatore deve parlare di campo, queste sono cose inutili", ha tagliato corto l'ex attaccante. 

Sezione: Copertina / Data: Mar 30 dicembre 2025 alle 11:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
