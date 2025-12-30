Le schermaglie verbali tra Antonio Conte e Beppe Marotta dello scorso week-end, rispetto ai valori in campo nella corsa scudetto, sono uno dei temi dibattuti durante la puntata del lunedì di 'Viva El Futbol'. Un discorso che Nicola Ventola fotografa così: "Sinceramente sono cose si possono evitare perché si sa che scatenano le risposte degli altri club. L'allenatore deve parlare di campo, queste sono cose inutili", ha tagliato corto l'ex attaccante.