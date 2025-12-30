Cristian Chivu sta provando a tirarsi fuori dal dualismo mediatico con Antonio Conte. Netta la risposta al tecnico dopo l'ultima intemerata del collega leccese: "Non mi interessa quello che dice". Conte, come riporta Tuttosport, ha già fatto qualcosa di simile lo scorso anno ed ebbe buon gioco: dopo il rigore concesso e sbagliato da Calhanoglu in Inter-Napoli parlò di "retropensieri" e all'Inter (Inzaghi soprattutto ne era convinto) la sensazione è che quell'intervento abbia destabilizzato la contesa e che da quel momento ogni episodio andasse a sfavore.

Quest'anno, invece, lo stesso Conte ha criticato Marotta per l'eccessivo interventismo dopo Napoli-Inter: a Milano si lamentava del contrario. Il mix Conte-Chivu rischia di diventare esplosivo l'11 gennaio per lo scontro diretto. Lo scorso anno ci fu un Parma-Napoli in cui entrambi finirono espulsi e volarono insulti col vice del tecnico rumeno, Antonio Gagliardi.