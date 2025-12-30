Il dato curioso viene pubblicato dal Corriere dello Sport: dopo 16 giornate di Serie A, il rendimento del reparto offensivo nerazzurro è identico a quello dello scorso campionato con 18 reti realizzate. Ma c'è una differenza e sta nella distribuzione.
Nel torneo passato - evidenzia il quotidiano romano - il peso era tutto su Thuram e Lautaro, che avevano raccolto un bottino di 17 gol, “aiutati” dall’unico sigillo di Correa, mentre sia Arnautovic sia Taremi erano a secco. In questo campionato, invece, il Toro e Tikus sono arrivati a quota 13, trovando però sostegno in Bonny, 4 centri come Thuram, e nella prodezza di Esposito a Cagliari.
Sezione: Rassegna / Data: Mar 30 dicembre 2025 alle 11:16 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
