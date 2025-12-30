Piotr Zielinski sta finalmente facendo vedere le sue grandi doti. Merito suo, sottolinea Tuttosport, e di Chivu che sta puntando sul giocatore. Il centrocampista si è tolto più di un sassolino dalla scarpa parlando della precedente gestione.

Alla base della rinascita c'è però soprattutto il fatto di essere in forma. Nell'ultima parte della scorsa stagione aveva forzato i tempi dopo un infortunio importante al polpaccio. Successivamente un altro stop lo aveva escluso dal Mondiale per club. Oggi punta ad essere protagonista in nerazzurro. E, più nell'immediato, alla conferma tra i titolari contro il Bologna.