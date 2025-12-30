Davide Frattesi è la pista prioritaria della Juventus, la prima scelta per rafforzare il centrocampo dei bianconeri, secondo Tuttosport. L'Inter, si legge, non ha mai chiuso all'ipotesi di privarsi dell'ex Sassuolo, ma da subito c'è stato un "no" alla possibilità di uno scambio con Khephren Thuram e non sembra percorribile nemmeno l'ipotesi di una rinuncia della Juve a quanto le spetterebbe per un'eventuale cessione di Muharemovic in nerazzurro (almeno per gennaio il Sassuolo non vuole privarsene).

L'ipotesi oggi più accreditata per non dover affrontare, da parte bianconera, l'esborso da 35 milioni richiesto sembra quindi quella di un prestito oneroso a 4 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato, ipotesi non sgradita all'Inter, intenta però a trattare sulle condizioni che farebbero scattare l'obbligo.