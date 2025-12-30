Dopo una prima parte di stagione con poche soddisfazioni, con un solo gol all'attivo in appena sette presenze con la maglia della Juve Stabia, Giacomo De Pieri potrebbe ripartire dalla Serie C. Ma non con un comeback nella formazione Under 23 dell'Inter: secondo TuttoC.com, infatti, l'esterno offensivo piace molto al Novara, per inciso la prossima avversaria della squadra di Stefano Vecchi, reduce dal cambio tecnico con l'arrivo di Andrea Dossena. 

L’ipotesi più concreta al momento resta quella di una nuova esperienza in prestito, con l'Inter pronta a valutare la soluzione migliore per favorire continuità al giocatore di Casale sul Sile. 

