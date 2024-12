Andrea Zanchetta non vuol guardare troppo in là dopo la sesta vittoria su sei partite della sua Inter Primavera in Youth League, ottenuta sul campo del Bayer Leverkusen. Un ruolino di marcia che proietta i nerazzurrini al primo posto della maxi classifica europea: "Arrivare fino in fondo? Adesso, oddio... (ride, ndr). Iniziamo a goderci il momento, sappiamo che arrivare in fondo è difficile, andiamo step by step. Abbiamo fatto qualcosa di importante a livello di risultati e prestazioni. Abbiamo mantenuto identità e spirito anche cambiando i giocatori, merito dei ragazzi che hanno capito quando farsi trovare pronti".

E' arrivata anche la soddisfazione da papà col gol decisivo segnato da suo figlio.

"Non lo nego che sono contento per il gol di Mattia, lo cercava da tempo. E' stato bravo, siamo tutti contenti".

Quanto è cresciuta la squadra?

"Tantissimo, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. A livello tecnico-tattico possiamo mettere ancora qualcosa. Era inevitabile avere delle difficoltà all'inizio, i ragazzi dovevano capire cosa volessi. Ora le cose girano bene, ma nel calcio può succedere di tutto. Lavoriamo e vediamo dove ci porta questo atteggiamento".

FcIN - Questa vittoria ha un valore ulteriore soprattutto se rapportata alla forza dell'avversario.

"Sì, assolutamente, Sapevamo di affrontare una squadra forte e giovane, va dato merito agli avversari. Siamo partiti molto bene, poi abbiamo rallentato troppo dopo i primi 20' pensando fosse facile segnare. E' stato l'unico neo, ma poi abbiamo sempre cercato di giocare. Abbiamo difeso bene, ripartiti bene: niente da dire".