Tutto come programma. Tajon Buchanan è atterrato da poco a Linate per iniziare il suo primo giorno da nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno canadese, in arrivo dal Club Brugge, ha salutato i presenti dopo lo sbarco e poi si è diretto verso la clinica Humanitas di Rozzano dove effettuerà le visite mediche di rito. Nel primo pomeriggio, invece, è previsto il suo arrivo al Coni per l'idoneità sportiva. Infine, la firma sul contratto prima di tornare in Belgio per espletare le ultime pratiche burocratiche.

Di seguito il video dell'arrivo di Buchanan.

