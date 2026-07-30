Espletate le pratiche relative alle visite mediche di rito, tra Rozzano e Milano, John Stones è arrivato, in compagnia della sua famiglia, poco prima delle 16 nella sede dell'Inter, di Viale della Liberazione, dove metterà la sua firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro per le prossime due stagioni.

Il difensore inglese ha salutato i cronisti presenti prima di fare il suo ingresso nell'Headquarter della Beneamata, dove poco prima era entrato anche il presidente Beppe Marotta. L'annuncio ufficiale del suo ingaggio dovrebbe arrivare in serata, massimo domani. Ecco le immagini girate dal nostro inviato: 

Inter, John Stones arrivato in sede: ora le firme, poi l'annuncio
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 16:04 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.