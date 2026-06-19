Magari un giorno ci ricorderemo con piacere di questo 18 giugno 2026, quando, a distanza di poche ore, l'Inter ha prima virtualmente chiuso con l'Atalanta il trasferimento di Marco Palestra e poi ha sigillato il rinnovo con Cristian Chivu.

Uno in panchina e l'altro in campo: considerando anche la giovane età, in relazione ai rispettivi ruoli, Chivu e Palestra hanno tutto per diventare il presente e il futuro del club nerazzurro.