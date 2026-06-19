La giornata di ieri andrebbe segnata sul calendario come quella della svolta per il futuro di Marco Palestra. L'incontro tra le dirigenze di Inter e Atalanta ha indirizzato positivamente la trattative e l'esterno classe 2005 è molto più vicino al trasferimento a Milano. Fabrizio Romano nell'ultimo aggiornamento dal suo canale YouTube fa il punto della situazione, sottolineando come l'accordo sia in chiusura. Il summit di ieri è stato positivo, non c'è stata la stretta di mano definitiva ma sono state tracciate le linee: 45 milioni più 5 di bonus, resta però da definire che tipo di bonus ed eventualmente una percentuale sulla futura rivendita. Si stanno mettendo insimma al loro posto i tasselli, l'Inter è pronta a chiudere e ha un accordo totale con il giocatore. Saranno ore di contatti, tutte le parti coinvolte si sono ridate appuntamento per risentirsi e arrivare alla fumata bianca. Si va verso l'intesa.

Keep calm

Per quanto riguarda Curtis Jones, serve calma. L'Inter dovrà lavorare anche in uscita. Il nome dell'inglese resta in altissimo nella lista nerazzurra, è il preferito da gennaio, ma bisogna far quadrare i conti. L'Inter parte da 20, il Liverpool chiede 30 più una percentuale sulla rivendita. Ma le cessioni sono consequenziali per arrivare a dama per il centrocampista del Liverpool.