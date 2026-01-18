Dopo la vittoria di Busto Arsizio di otto giorni fa, l'Inter U23 di Stefano Vecchi cerca continuità in casa: dall'altra parte la Virtus Verona. I nerazzurri sono momentaneamente settimi, ma vincendo potrebbero tornare al quinto posto, superando Alcione e Trento. All'andata sul campo di Verona era arrivata la prima vittoria in Serie C della seconda squadra nerazzurra, un 1-2 deciso dal gol nel finale di Fiordilino. I rossoblù invece sono in piena zona playout, a -6 dal Novara che attualmente occupa la prima posizione valida per la salvezza diretta. Ecco le scelte dei due allenatori per la partita in programma all'U-Power Stadium alle 17.30.

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Berenbruch, Bovo, Fiordilino, Kamaté; Lavelli, La Gumina

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Spinaccé, Topalovic, Kaczmarski, Agbonifo, Stante, Zouin, David, Zuberek, Bovio

Allenatore: Stefano Vecchi

VIRTUS VERONA (3-5-2): Alfonso; Saiani, Munaretti, Toffanin; Daffara, Patané, Zarpellon, Gatti, Bassi; Mastour, Cernigoi

A disposizione: Scardigno, Sibi, Lodovici, Fanini, Amadio, Di Virgilio, Fiorin, Ingrosso, Mancini, Puce, Pagliuca, Cuel, Lerco, Odogwu, Fabbro

Allenatore: Gigi Fresco

Arbitro: Davide Cerea (sez. di Bergamo)

Assistenti: Davide Gigliotti (sez. di Lamezia Terme), Domenico Lombardi (sez. di Chieti)

Quarto ufficiale: Filippo Colaninno (sez. di Nola)

Operatore FVS: Nicola Morea (sez. di Molfetta)