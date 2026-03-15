Sembra ancora presto per i verdetti, ma il Girone A di Serie C oggi ne ha fornito uno: si tratta della retrocessione della Triestina. Una stagione davvero complicatissima per gli alabardati, tra la penalizzazione e i problemi societari. Si conclude qui l'avventura tra i professionisti per i giuliani. E può arrivare domani un altro verdetto: il Vicenza, battendo i nerazzurri di Vecchi, volerebbero in B.