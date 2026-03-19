Intervistato da Sportitalia, il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, con l’Inter a +8 sul Milan e a +9 sul Napoli, con gli azzurri tornati inaspettatamente in corsa nelle ultime settimane: “Per un turno Inter e Milan hanno giocato ad andare contro i pronostici. La storia è ricca di inseguimenti conclusisi bene, ma credo che alla fine l’Inter lo vincerà questo Scudetto. Credo che vincerà, ma c’è sempre la cosiddetta sindrome dell’inseguito. L’Inter si guarda alle spalle e non ha nessuno davanti e quell’ansia ti fa fare risultati a sorpresa”.

E ancora: “Ora immagino Conte quanta energia avrà tratto da questi parziali flop dello scorso turno di Inter e Milan. Il Napoli dovrà vincerle tutte e poi vedere cosa succede, comunque è in agguato”.