Dopo la sconfitta per 2-1 ottenuta al Menti, il difensore e capitano dell'Inter U23, Giuseppe Prestia si è presentato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Vicenza: "Prima di tutto vorrei fare i complimenti al Vicenza, che ha vinto il campionato stra meritando. È stata un'ottima prestazione da parte nostra, siamo una squadra che deve capire che, anche quando non c'è questa cornice di pubblico, deve cercare di giocare alla stessa maniera. Secondo me, se giochiamo in questo modo, con le altre squadre potremo dire la nostra. Naturalmente c'è rammarico per i gol presi, però il Vicenza è una squadra forte, che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Pensiamo alla prossima".

Nove partite consecutive senza vincere?

"Ne parliamo spesso fra di noi. Sicuramente nove partite senza vincere potrebbero essere un peso ma i ragazzi sono spensierati, cercano sempre di migliorare e sono sicuro che, giocando in questo modo, i risultati verranno. Secondo me dobbiamo continuare in questo percorso: sappiamo che per i ragazzi giocare queste partite è un po' una prima volta, ma il percorso è giusto. Andiamo avanti per questa strada. Noi esperti cerchiamo di dare una mano per quanto riguarda il campo, l'esperienza, la parola in più".