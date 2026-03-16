Stasera, vincendo con l'Inter Under 23, il Vicenza centrerebbe la promozione in Serie B con sei giornate d'anticipo. A un passo dal traguardo, Fabio Gallo, tecnico del Lanerossi, ha parlato così a Sky Sport: "L'atmosfera è straordinaria, Vicenza è una città che ama la propria squadra e che ci sostiene in qualsiasi momento. E' stata una cavalcata bella, lunga e faticosa, ci manca di mettere il timbro".

Cosa dirà ai giocatori prima di andare in campo?

"Ci siamo già detti tutto, questo gruppo non ha bisogno di grandi motivazioni. La pressione ce l'hanno solo le squadre che possono determinare, per questo è bella sentirla".