"Complimenti a tutto il Vicenza", ha detto prima di tutto Stefano Vecchi in conferenza stampa post-partita, dove l'allenatore dell'Inter U23 è arrivato per commentare il risultato e la prestazione dei suoi ragazzi in casa del Vicenza, che vincendo contro i nerazzurri ha conquistato la promozione matematica in Serie B.
"Non chiedetemi della partita... - ha continuato -. Faccio i complimenti a tutti, alla società, alla dirigenza, a Fabio (Gallo, ndr) e ai giocatori, soprattutto a quelli che c'erano nelle ultime due stagioni e si sono presi una rivincita. E complimenti ai tifosi, che anche questa sera hanno dimostrato di essere di un'altra categoria. Tifosi che ringrazio anche per come mi hanno accolto. Con Gallo ci siamo abbracciati, l'ho ringraziato, mi fa piacere per lui: siamo amici, avevo già detto anche a lui che ero contentissimo che sarebbe arrivato lui dopo di me e che poteva avere questa opportunità. Complimenti ancora a tutti" ha concluso l'ex allenatore del Vicenza, oggi alla guida dell'U23 nerazzurro.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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