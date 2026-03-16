È il Vicenza a conquistare i tre punti nel match di stasera contro l‘Inter U23, successo che consegna alla squadra di Fabio Gallo la conquista matematica della promozione in Serie B. “É una soddisfazione immensa perché si vede cos'è Vicenza", ha detto l'allenatore della squadra di casa a Sky subito dopo il triplice fischio. "Vicenza è qualcosa di straordinario - ha continuato -, è una soddisfazione veramente unica, vincere due campionati in due anni è qualcosa di unico".

Qual è stato il momento di questa stagione in cui ha capito che era un altro anno buono, un altro anno in cui potete centrare un obiettivo così?

"All'andata contro l'Inter, quando abbiamo vinto 10 contro 11, è sicuramente stato un segnale molto forte. Un'altra partita determinante è stata prima con le Dolomiti Bellunesi, cambiando sei giocatori. Abbiamo vinto la partita, la squadra dimostrazione che aveva qualità in tutti i suoi componenti, quindi quelle sono le partite che amo".