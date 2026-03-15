Domani l'Inter U23 scenderà in campo in casa del Vicenza, ex club del tecnico nerazzurro Stefano Vecchi. La sfida, con calcio d'inizio previsto alle ore 20:30, verrà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport, canale numero 58

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Sezione: Inter U23 / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 21:15
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
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