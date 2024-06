Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, Josep Martinez dovrebbe sottoporsi alla visite mediche di rito per conto dell'Inter settimana prossima. Questo sarà il primo step del portiere spagnolo verso la firma con il club nerazzurro e l'annuncio come erede di Emil Audero nel ruolo di vice Yann Sommer. Al Genoa, come trapelato nelle scorse ore, andranno 13,5 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus.

