Proseguono i dialoghi tra l'Inter, l'Udinese e l'entourage di Oumar Solet, nell'ambito di una trattativa che non è ancora vicina alla fumata bianca. Tuttavia, al contrario di quanto trapelato nelle scorse ore, l'Atletico Madrid, al momento, non si è inserito nella corsa di mercato per il centrale francese, secondo quanto risulta a Fabrizio Romano.

Inter, torna di moda Chalobah. Ma c'è anche il Como

Sempre rimanendo in tema difesa, il giornalista ha svelato in esclusiva che i nerazzurri stanno esaminando il profilo di Trevoh Chalobah per rinforzare il reparto. Il nazionale inglese classe 1999, che ciclicamente torna in orbita mercato italiano da 2-3 estati, non è considerato incedibile dal Chelsea e può lasciare Stamford Bridge nelle prossime settimane, in caso di offerta congrua al suo valore. Sul giocatore, però, il club che sta muovendo i passi più decisi è il Como di Cesc Fabregas che ha già formulato una prima offerta ai Blues, approfittando del canale aperto per parlare di Jacobo Ramon, obiettivo comunque non prioritario per Xabi Alonso.