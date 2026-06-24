Con molta probabilità, proseguirà in Grecia la carriera di Stefan de Vrij, difensore olandese classe 1992, il cui contratto con l'Inter scadrà tra sei giorni. Dopo aver declinato l'offerta di prolungamento dei nerazzurri, l'ex giocatore della Lazio ha analizzato le varie offerte arrivate sul suo tavolo optando, alla fine, per il Panathinaikos.

Opzione che ha preso vigore negli ultimi giorni e che ora è sempre più concreta. Tanto che, secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, la trattativa è al rettilineo finale. Manca l'ultima via libero del giocatore, ma gli accordi sono già stati praticamente trovati. De Vrij è pronto per una nuova esperienza lontano dall'Italia, Paese che aveva raggiunto nel lontano 2014.