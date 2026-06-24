Con molta probabilità, proseguirà in Grecia la carriera di Stefan de Vrij, difensore olandese classe 1992, il cui contratto con l'Inter scadrà tra sei giorni. Dopo aver declinato l'offerta di prolungamento dei nerazzurri, l'ex giocatore della Lazio ha analizzato le varie offerte arrivate sul suo tavolo optando, alla fine, per il Panathinaikos.

Opzione che ha preso vigore negli ultimi giorni e che ora è sempre più concreta. Tanto che, secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, la trattativa è al rettilineo finale. Manca l'ultima via libero del giocatore, ma gli accordi sono già stati praticamente trovati. De Vrij è pronto per una nuova esperienza lontano dall'Italia, Paese che aveva raggiunto nel lontano 2014. 

Sezione: Focus / Data: Mer 24 giugno 2026 alle 21:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.