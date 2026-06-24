Due vittorie di misura nella notte italiana ai Mondiali 2026. La prima è della Colombia nel gruppo K, 1-0 contro la Repubblica Democratica del Congo, che resiste fino al 76', quando Daniel Munoz sfonda il muro avversario e regala i tre punti ai cafeteros, ora in testa al raggruppamento con due vittorie su due e qualificati per il prossimo turno.

Mondiali 2026, vittoria per la Croazia di Sucic

Nel gruppo L, invece, la Croazia batte sempre 1-0 Panama grazie a una vecchia conoscenza del campionato italiano, Ante Budimir, determinante dalla panchina con la rete siglata al 54' che porta i biancorossi a quota 3, alle spalle di Inghilterra e Ghana, appaiate a 4. L'interista Petar Sucic è entrato al 72' al posto di Mateo Kovacic, ex nerazzurro, e ha rimediato un cartellino giallo in pieno recupero.

Oggi altre due partite dalle 21.00, Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar per il gruppo B (con Akanji impegnato nella formazione elvetica), quindi a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile per il gruppo C e alle 3.00 italiane Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica-Ceca-Messico per il gruppo A.